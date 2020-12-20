نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، قرار البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول، بشأن رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق للاحتراف الخارجي.

وقال "عبد الحليم علي " في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : باتشبكو يرفض رحيل مصطفى محمد وأي لاعب من القوام الاساسي.

وأضاف : باتشيكو وابلغ الجنة الفنية برئاسة فاروق جعفر، والتفيذية برئاسة أيمن يونس بذلك، وطلب تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي في أسرع وقت ممكن.

وعقد أيمن يونس جلسة مع فاروق جعفر، لمناقشة العرض المقدم من فريق نانت الفرنسي، تمهيدا لرحيل مصطفى محمد عن صفوف القلعة البيضاء.