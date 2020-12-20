نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجد يفوز على مركز شباب المعمورة في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجد فوزا مثيرا على حساب فريق مركز شباب المعمورة، بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، بختام لقاءات الأسبوع الثالث من المجموعة الحادية عشر، لدوري القسم الثالث.

سجل المجد هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني من ركلة جزاء، ليرتفع رصيدة إلى 7 نقاط بالمركز الثالث.

وشهدت تلك الجولة، أمس، فوز العامرية على إيتاي البارود بهدف، وتعادل العبور مع كفر الدوار 1-1، وخسر كفر بولين من بدر 0-2.

وحقق البترول فوزا هاما على حوش عيسى بهدفين لهدف، وتعادل القباري مع رشيد 1-1، والترام مع الدلنجات 0-0.

وسقط مياة البحيرة في فخ التعادل مع فريق إم بي في، بهدفين لكل منهما. الترتيب