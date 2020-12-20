نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مشيرف وتعادل كفر الباجور وخسارة كمشيش في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الأحد خمسة مباريات في الجولة الثانية، من منافسات الدور الثاني، لبطولة دوري مراكز الشباب بالمنوفية.

وأسفرت نتائج اليوم عن فوز مشيرف على منوف بهدفين دون رد، وتغلب جزي على مسجد الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل كفر الباجور مع سبك الضحاك بهدف لكل منهما، وخسر كمشيش على ملعب تلا من كفر عشما بثلاثية دون مقابل.



* كما يقام غداً الإثنين 5 مباريات على النحو التالي :



1- أبو نشابة مع سنتريس س 12 : أمين خالد ومرسي ماجد ومحمد مصطفى.

2- سبك الأحد مع أشمون س 12 : أحمد ماجد وعبد المطلب علي ومحمد عاطف.

3- بركة السبع مع أبنهس س 11 : ماجد مرسي وأحمد نبيل ومحمد عريشة

4- الروضة مع الدبايبة س 1 : أحمد نبيل وماجد مرسي ومحمد عريشة

5- اصطباري مع بيجيرم س 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وطارق الشهدي.