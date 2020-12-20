في الدوري الاسباني: ميسي يعادل رقم بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد وسواريز يعزز صدارة اتلتيكو

مدريد – أ.ف.ب: عادل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد والمسجل باسم الاسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) لكن فريقه برشلونة استمر في نتائجه المخيبة بسقوطه على ارضه في فخ التعادل مع فالنسيا 2-2 ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التي شهدت استعادة هداف اتلتيكو مدريد الاوروغوياني لويس سواريز لشهيته التهديفية من خلال ثنائية في مرمى التشي (3-1). وسجل ميسي اهدافه ال643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 1,16 مباراة، في حين جاءت اهداف بيليه في 757 مباراة. وكان ميسي سجل باكورة اهدافه للنادي الكاتالوني في الاول من مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر). وبعد ان افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق هدف رأسي للفرنسي مختار دياكابي (29)، احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة انبرى لها ميسي وانقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة الى جوردي البا اعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل ان يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4) رافعا رصيده الى 643 هدفا في صفوف فريقه. وكان بيليه حقق هذا الانجاز خلال دفاعه عن الوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل ان ينتقل الى نيويورك كوزموس الاميركي. ثم منح الاوروغوياني رونالد اراوخو التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة وصلته داخل المنطقة فسددها على الطاير داخل الشباك (52). بيد ان الفريق الكاتالوني فشل في المحافظة على تقدمه وتلقت شباكه هدفًا حمل توقيع الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميس الذي غمر الكرة بحرفنة داخل الشباك (69). ورمى برشلونة بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة لكن من دون جدوى.

وعاد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لممارسة هوايته في هزّ الشباك، فسجّل ثنائية لاتلتيكو مدريد الذي خرج فائزًا على التشي 3-1. رفع فريق العاصمة رصيده الى 29 نقطة من 12 مباراة مقابل 26 لريال سوسييداد الثاني من 15 ومثلها لريال مدريد من 13 مباراة فيما يحتل برشلونة المركز الخامس مع 21 نقطة من 13 لقاء.