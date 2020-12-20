المسؤولية المجتمعية باتحاد الكرة تبدأ تنفيذ برامجها وفعالياتها

في الرياضة 20 ديسمبر,2020

تستهدف إيجاد بيئة كروية مستدامة

كاملة البوسعيدي: نسعى لاستقطاب الموارد البشرية المهتمة بالقطاع الكروي

كتبت ـ زينب الزدجالية:

تدخل المسؤولية المجتمعية باب التنفيذ في الاتحاد العماني لكرة القدم بعد إدراج أحد ممثلي الاتحاد في قائمة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ممثلا في العضوة كاملة البوسعيدية التي تشغل عضو لجنة المسؤولية المجتمعية بالاتحاد الاسيوي ، حيث باشر فريق العمل بدراسة وجمع كافة الجوانب المتعلقة بتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والتي تخدم وبشكل كبير الجانب المجتمعي مع قطاع الكرة والذي سيدخل خلال المرحلة القادمة حيز التوسع والانتشار في مختلف الاندية التي ستساهم هي الاخرى في بند المسؤولية المجتمعية .

والمسؤولية المجتمعية بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم هي أحد برامج الدعم و تطوير الافراد في المجتمعات الاسيوية عن طريق كرة القدم ، وتعمل على خلق شراكات متنوعة مع أفضل المنظمات العالمية لخدمة المجتمع في آسيا، ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحظون بـأولوية في هذا البرنامج، كما انه برنامج يعنى بتسخير الامكانيات التي تكفل استدامة ممارسة كرة القدم بالشكل الذي يسهم في ايجاد مصادر دخل لتلك المجتمعات والتأثيرعليها بالشكل الايجابي .

وحول ذلك قالت كاملة البوسعيدية عضوة المسؤولية المجتمعية بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم : اخذت المسؤولية المجتمعية حيزا من الاهتمام ، فمنذ بداية تولينا هذا المقعد ونحن في شغل شاغل لتفعيل ادوارنا الرياضية في هذا الاختصاص ، حيث عملنا على تقديم كل ما يتواءم مع التشريعات التي تتسق مع الاهداف والرؤى التي وضعت من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة القدم ،كما نسعى إلى خلق مسؤولية مجتمعية ذات كيان متين يعنى بالجنسين ، وتنمية قدراتهم الابداعية في هذا القطاع الحيوي ، حيث اعطينا مسؤولية كبيرة في هذا الجانب من منطلق الثقة والتنشيط ودمج مختلف فئات المجتمع من اجل الاستدامة .

واضافت : نسعى من خلال تواجدنا ايضا في هذا الموقع للانخراط المجتمعي في احداث امر مستدام ، نعمل به الان حتى تستفيد منه الاجيال اللاحقة ، وذلك وفق دراسة وتخطيط منهجي وذات ديمومة وتاثير اكبر ، له علاقة بكرة القدم ، حيث توصلنا وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد الاسيوي ودراسة متعمقة ، الى ضرورة دمج افراد المجتمع بمختلف فئاته في عدد من البرامج التي تهدف الى تنمية الموارد البشرية في قطاع كرة القدم ، والتي انطلقنا فيها عبر حلقة عمل ( اي – جول ) والتي اقيمت – عن بعد- بسبب جائحة كوفيد -19- .

وأضافت : نعمل الان وعلى مراحل على استهداف جهات معينة ، نستقطب من خلالها العديد من الموارد البشرية التي لها الرغبة والحماس للمشاركة ، والتي تبدي ايضا رغبتها بالاستمرارية في هذا القطاع وتسهم في نشر ثقافة اللعبة بين الاقران ، فهذه هي السمات التي نبحث عنها والتي ستساعدنا في نشر اهدافنا على مستوى السلطنة ، حيث نهدف من خلال خططنا واستراتيجية عملنا بان نرفع المهارات والقدرات الوطنية للشباب مستدركين اهمية رؤية عمان 2040 والتي تركز على تمكين الشباب وتسخير طاقاتهم الابداعية لتنويع مصادر الدخل للاندية من جهة وصنع القرارات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة التي تضمن دفع عجلة التنمية .

وفي سياق متصل قالت : انطلقنا ايضا بعمل العديد من الدورات ومنها الدورة التدريبية الاسيوية للمدربات في المستوى c ، ودمج المهتمات من فئة الصم التابعات للجنة العمانية لرياضة الصم مع الاسوياء ، حيث شاركت بها عدد من الدارسات اللاتي توافقن ونقلن خبراتهن بين بعضهن البعض نظير الاحتكاك وتبادل الخبرات فيما بينهن ، كما ان دمج هذه الفئات بعضها ببعض يحقق مبدأ المساواة ، الذي يؤكد الاتحاد العماني لكرة القدم على اهميته ، وضرورة الاستمرار به .