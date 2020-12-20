في الدوري الانجليزي: سباعية تاريخية لليفربول وايفرتون الى الوصافة مؤقتا وفوز صعب لسيتي

لندن – أ.ف.ب:اكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بفوز ساحق وتاريخي 7-صفر في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليحقق بذلك اكبر انتصار خارج ارضه في تاريخ البطولة معززًا صدارته، فيما ارتقى ايفرتون الى الوصافة مؤقتا بانتصاره على ضيفه ارسنال 2-1 بينما عاد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات بفوز صعب على ساوثمبتون بهدف نظيف. وسجل اهداف حامل اللقب الياباني تاكومي مينامينو (3)، السنغالي ساديو مانيه (35)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (44 و68)، جوردان هندرسون (52) والمصري محمد صلاح (81 و84). وابتعد الـ”ريدز” للمباراة العاشرة تواليًا عن شبح الهزيمة وعزز صدارته مع 31 نقطة، فيما رفع ايفرتون رصيده الى 26 نقطة. ففيما فرّط ساوثمبتون بوصافة مؤقتة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس، بينما بات سيتي سادسًا (23). وهو الفوز الأول لليفربول خارج ارضه منذ تغلبه على تشلسي 2-صفر في المرحلة الثانية ليحقق بذلك انتصاره السادس تواليًا على ارض بالاس في البريميرليغ.

وعاد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين بفوز صعب على مضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف حمل توقيع رحيم ستيرلينغ. وكان فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا سقط في فخ التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة على ملعب الاتحاد بعد مواجهة سلبية مع جاره وغريمه يونايتد في “أولد ترافورد”. فيما مني ساوثمبتون بخسارته الاولى بعد ثلاث مباريات خالية من الهزائم آخرها تعادل 1-1 على ارض ارسنال الاربعاء. وزاد ايفرتون من محن ارسنال بفوزه عليه 2-1 ليفشل النادي اللندني في الفوز بأي مباراة في الدوري للمباراة السابعة تواليًا ليبقى في المركز 15 مع 14 نقطة.