عُمان للإبحار تستضيف البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية 2021

اختيار محافظة مسندم لاستضافة المنافسات

حازت عُمان للإبحار على ملف استضافة البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية 2021 لفئة قوارب المسماة بـ«Techno293»و«Techno293Plus» وفئة فورميلا التزلج بالألواح الشراعية «Foil».والتي سيتم تنظيمها في ولاية خصب بمحافظة مسندم خلال الفترة من 11-16 أكتوبر 2021م.

من المتوقع أن تستقطب البطولة حوالي 50 مشاركا ومشاركة من أكثر من 15 دولة، جاء اختيار مكان إقامة البطولة في محافظة مسندم سعياً لتعزيز الجهود الرامية للنهوض بقطاع السياحة والمغامرات الرياضية في السلطنة، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على المحافظة نظراً لما تتمتع به من مقومات طبيعية وجغرافية خلابة، تجدر الإشارة إلى أن النسخة السابقة من البطولة أقيمت في مدينة زوهاي بجمهورية الصين في الفترة من 5-13 أكتوبر 2019.

بهذه المناسبة أعرب معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، عن سعادته باختيار محافظة مسندم كموقع لاستضافة هذه البطولة الدولية.

وقال: “ستساهم هذه الفعالية بكل تأكيد في إبراز ما تزخر به المحافظة من تنوع جغرافي متفرد يجمع بين أصالة الماضي وجمال الطبيعة الأخاّذ، مشيراً إلى أنها ستعمل على الترويج السياحي للمحافظة والمناطق التابعة لها مع استقطاب المزيد من السيّاح بما يساهم في رفد وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية”. وأضاف معاليه : مما لا شك فيه بأن المشاركين سيحظون بتجربة كرم الضيافة العُمانية الأصيلة من قبل أهالي المجتمع المحلي، كما ستوفر شواطئ المحافظة بيئة مثالية لإقامة السباقات ونحن متطلعون للترحيب بكافة المشاركين في محافظة مسندم.

وقال الدكتور خميس بن سالم الجابري–الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار: “سعداء جداًبحصولنا على شرف استضافة هذه البطولة الآسيوية والتي تعتبر إضافة لرصيد البطولات والفعاليات البحرية الدولية التي ستستضيفها السلطنة ممثلة بعُمان للإبحارفي العام 2021، لما لها من منافع سياحية واجتماعية واقتصادية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان”. وأضاف:”تعتبر البطولة فرصة رائعة للبحّارة من أجل اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال الإبحار الشراعي عبر قوارب التزلج بالألواح الشراعية بمختلف فئاتها، وذلك من خلال الاحتكاك بمجموعة من البحّارة المحترفين من داخل السلطنة وخارجها، مشيراً إلى أن محافظة مسندم تتميز بأجوائها المثالية للإبحار وطبيعتها الخلابة والتي ستمنح البحّارة مزيداً من الحماس والإثارة أثناء خوض السباقات.

فورميلا التزلج بالألواح الشراعية

الجدير بالذكر إلى أن الفئة الجديدة من فورميلا التزلج بالألواح الشراعية «Foil»تم اعتمادها في أولمبياد باريس 2024، وتم استخدامها لأول مرة وبصورة تجريبية في فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي لعام 2020، فيما سيتم استخدامها بشكل رسمي في البطولة الآسيوية 2021 في السلطنة.

من جانبه، قال بايترو أوكسيك ممثل الاتحاد الآسيوي لفئة قوارب التكنو: “شهدت السلطنة خلال السنوات الماضية تطوراً مضطرداً في رياضة الإبحار الشراعي لتصبح من الدول الرائدة على مستوى قارة آسيا، ونحن سعداء لحصول السلطنة على شرف تنظيم هذه البطولة”. وأضاف: جاء اختيار السلطنة لتنظيم واستضافة البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية 2021 بناءً على مجموعة من المعايير والأسس التي أهلتها في أن تكون الدولة المستضيفة، حيث تمتلك إمكانات وخبرات واسعة في تنظيم سباقات القوارب الشراعية على المستوى المحلي والدولي. يتطلع البحّارة من مختلف الدول للمشاركة في البطولة وزيارة السلطنة لخوض المنافسات ونحن على ثقة في أن يحظى جميع المشاركين بكرم الضيافة العُمانية الأصيلة وأن يكون التنظيم على مستوى عالٍ من الكفاءة.

استضافة بطولات دولية وإقليمية

تمتلك السلطنة سجلاً حافلاً في استضافة بطولات الإبحار الشراعي الإقليمية والدولية، وذلك نظراً للمكانة المرموقة التي تحظى بها عُمان للإبحار في مجتمع الإبحار الدولي وتتويجاً للجهود القائمة في سبيل تطوير رياضة الإبحار الشراعي، وحصول السلطنة على ملف الاستضافة دليل على كفاءة المرافق والإمكانات التي تتمتع بها، حيث تمكنت السلطنة من استضافة العديد من البطولات منها، فوزها مؤخراً بملف استضافة بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 الشراعية 2021، كما سبق لها استضافة عدد من الأحداث الرياضية البحرية المهمة؛ كبطولة العالم لليزر عام 2013م وبطولة أر أس أكس للتزلج على الألواح الشراعية عام 2015م، وبطولة الليزر راديال النسائية في العام ذاته، وبطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست العام الماضي.

في وقت سابق، تمكنت عُمان للإبحار من الفوز بملف استضافة منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا 2021م، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف أنحاء العالم وذلك في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام المقبل بالمدينة الرياضية بالمصنعة.