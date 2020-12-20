اتحاد القوى يحدد 8 من الشهر القادم موعدا لتجارب واختبارات اللاعبين

لخوض المشاركات الخارجية

حدد الاتحاد العماني لالعاب القوى يوم 8 من الشهر القادم موعدا لتجارب واختبار اللاعبين من اجل تحديد القوائم النهائية المشاركة في الاستحقاقات التي تنتظر منتخبا العموم والناشئين خلال العام القادم في مختلف المشاركات الاقليمية والقارية والدولية.

وسوف تكون التجارب والاختبارات هي الفيصل النهائي لتحديد القائمة المشاركة بعد ان يخوض الجميع برنامجا تدريبيا يستمر قرابة شهر لجميع الفئات بين معسكر صحار وتدريبات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسيتم اختيار الافضل على حسب الارقام المحققة في تلك التجارب والتي سوف يشرف عليها الاتحاد عبر الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وقد وزعت لجنة المنتخبات بالاتحاد العماني لالعاب القوى اللاعبين على عدد من المدربين الوطنيين، حيث يشرف المدرب الوطني محمد الهوتي على تدريبات منتخب السرعة 100 و200 متر وذلك في معسكر صحار والذي من المقرر ان ينتهي مع نهاية الاسبوع الحالي بمشاركة مجموعة من العداءين والعداءة مزون العلوية. فيما يشرف المدرب حمود الدلهمي على تدريبات منتخب السرعة 400 متر، ويشرف المدرب محمد الشكيلي على منتخب السرعة للناشئين ويشرف المدرب احمد السيابي على تدريبات منتخب المسافات.

وسوف تحدد التجارب القائمة النهائية التي ستمثل السلطنة في دورة الالعاب الخليجية القادمة والتي ستقام في الكويت خلال شهر مارس وسوف يحصل الجميع على فرصة اخرى للتواجد مع المنتخبات الوطنية من خلال المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد العماني لالعاب القوى، حيث سيتم اختيار افضل الارقام للاعبين في مختلف المسابقات.

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