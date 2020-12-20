اليوم اجتماع لجنة المنتخبات والمدربين باتحاد اليد

تعقد اليوم لجنة المنتخبات والمدربين بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة تحضيرات منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئيه للمشاركه في البطولة الخليجية الثالثة في الكويت وكذلك مناقشة خطة المنتخب للمشاركات الآسيوية ونهائيات كأس العالم القادمة.

كذلك الاطلاع على آخر التحضيرات والاستعدادات لمنتخبنا الوطني للشباب للمشاركة بالبطولة الآسيوية بإيران، حيث سيتم مناقشة الجهاز الفني والاداري للمنتخب بالخطة للمرحلة القادمة وكذلك مناقشة تحضيرات المنتخب الوطني الاول للصالات للمشاركة في البطولة الخليجية الثالثه بالكويت، كذلك سيتم تسليم شهادات المدربين عادل بن حمد الحسني واحمد بن سالم امبوسعيدي من الاتحاد الآسيوي وكذلك مايستجد من أعمال.

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