السيب يكرم لاعبيه والجهاز الفني والإداري واللجان العاملة بالنادي برعاية شهاب بن طارق

احتفل نادي السيب ليلة امس الاول بتكريم الفريق الكروي الاول الحاصل على درع الدوري للموسم المنصرم في انجاز يسجل للمرة الاولى في تاريخ النادي بالحصول على درع هذه المسابقة حيث رعى الاحتفالية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس ادارة نادي السيب وبحضور اللاعبين والجهازين الفني والاداري.

وشمل حفل التكريم كلمة لصاحب السمو رئيس نادي السيب ثمن فيها الانجاز الكبير الذي حققه نادي السيب خلال الموسم المنصرم بالحصول على درع الدوري في سابقة هي الاولى من نوعها منذ تأسيس النادي والذي يعد انجازا جديدا يضاف الى انجازات النادي التي تحققت في مختلف الالعاب والرياضات، مثمنا كذلك الدور الكبير الذي قدمه اللاعبون والجهازان الفني والاداري وكافة العاملين بالنادي واللجان العاملة والجماهير على الجهود المبذولة في تحقيق ذلك الانجاز متمنيا ان تتواصل مثل هذه الانجازات خلال الفترة القادمة.

وشهد حفل التكريم كذلك تكريم لجنة تسجيل الرخصة الاسيوية التي عملت خلال الفترة الماضية جاهدة للحصول على الرخصة بنجاح وكذلك تكريم اللجنة الاعلامية على جهودها في تغطية جميع الاحداث والفعاليات بالنادي بالاضافة الى تكريم مجلس جماهير نادي السيب على دعمهم ووقفتهم مع النادي خلال الفترة الماضية.

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