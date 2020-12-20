منتخب الصالات يبدأ مرحلة الإعداد لكأس آسيا وتصفيات كأس العالم

يتضمن ثمانية معسكرات ولقاءات ودية

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

دخل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات معسكره الداخلي بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، ينطلق المعسكر تحت قيادة واشراف المدرب الوطني يونس الفهدي ومشاركة 18 لاعبا، حيث تنصب اهداف المعسكر في رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية لدى اللاعبين في تدريبات صباحية ومسائية طوال فترة المعسكر والتي ستكون بداية لعدد من المعسكرات التحضيرية المغلقة والخارجية للعام 2021 نظرا لاستعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة من 19 مارس و حتى 3 من ابريل 2021 بدولة الكويت والتي يشارك فيها للمرة الاولى في تاريخه بالاضافة الى المشاركة في دورة الالعاب الاسيوية بتايلند والتي تنطلق من 21 وحتى 30 مايو والتي ستكون بمثابة المشاركة الاسيوية الثانية للمنتخب .

المعسكر الاخير للعام الجاري

وحول مجريات المعسكر الداخلي الاخير للعام الجاري قال يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات : بالنسبة للمعسكر الداخلي المغلق الجاري 15 يوما فقد تم تقسيم مدة المعسكر في الكثير من التدريبات الخاصة باللاعبين من الناحية الفنية والبدنية والتكتيكية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية وذلك للوصول الى مستوى فني عالي للاعبين بالاضافة الى استقرار الجهاز الفني على القائمة الحالية من خلال الاداء الذي سيظهر به اللاعبون في التقييم النهائي الذي سيخضعون له من خلال التدريبات، كما سيكون هذا المعسكر بداية الانطلاقة للعام المقبل وما ينتظره من معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية والتي ستكون هي الحد الفاصل الحقيقي لقياس ما وصل اليه كل لاعب وبالتالي تتاح الفرصة لنا كجهاز فني للخروج بقائمة مثالية تحمل اسم منتخب السلطنة للصالات .

معسكرات داخلية

كما تم اعتماد الخطة الاعدادية النهائية التي سوف نسير عليها خلال المرحلة الحالية، وحسبما تتيحه لنا الفرص والظروف وفق المخطط لها وبالتالي سوف نستقبل العام القادم 2021 بعدد من التجهيزات الاستثنائية، والتي ستنطلق بمعسكر داخلي مغلق بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من 10 وحتى 21 من يناير 2021 أما المعسكر الداخلي الثاني فسينطلق من 30 يناير ويستمر حتى 4 من فبراير من العام 2021 والمعسكر الداخلي الثالث سوف تكون مدته قصيرة لانه سيتبعه معسكر خارجي حيث ينطلق من 7 ويستمر حتى 10 من فبراير وبالنسبة للمعسكر الرابع سيبدأ من 20 وحتى 24 من فبراير بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، و بالنسبة للمعسكرات المغلقة لشهر مارس سينطلق المعسكر الخامس من 11 ويستمر حتى 18 من مارس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والمعسكر السادس سيبدأ مباشرة بعد بطولة كأس آسيا، حيث سينطلق من 18 وحتى 22 من ابريل، والمعسكر السابع من 2 وحتى 6 مايو القادم 2021 يليه المعسكر المغلق الثامن الذي ينطلق 16 وحتى 20 من مايو .

معسكرات خارجية ومباريات ودية

بالنسبة للمعسكرات الخارجية ستكون البداية في مملكة البحرين حيث سيخوض اللاعبون معسكرا خارجيا من 11 وحتى 15 من فبراير 2021 القادم، يتخلله لقاءان مع المنتخب البحريني، اللقاء الاول يوم 12 من فبراير واللقاء الثاني 14 من فبراير، أما المعسكر الخارجي الثاني سيكون في دولة الامارات، ومدته 16 يوما تقريبا، حيث ينطلق من 25 فبراير ويستمر حتى 10 مارس 2021 كما توجد في اجندة الاعدادات عدد من المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب وسيكون اللقاء الاول مع نادي البطائح يوم 26 فبراير و الثاني مع المنتخب الكويتي يوم 28 فبراير، كما سيلاقي منتخبنا الوطني المنتخب الاماراتي في لقائين الاول 2 مارس والثاني سيكون يوم 4 مارس، أما اللقاءان الخامس والسادس الوديان للمنتخب فمع المنتخب السعودي، حيث سيكون اللقاء الاول 7 مارس واللقاء الثاني 9 من الشهر ذاته.

قائمة لاعبي المنتخب للمعسكر الجاري

وتتكون قائمة لاعبي المنتخب للمعسكر الجاري حسبما قال الفهدي من: عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ومخلد بن حمد الرقادي وعيسي بن يعقوب الجابري .

وبالنسبة للجهازين الفني والاداري المشرف على منتخبنا للصالات فيتكون من يونس بن محمد الفهدي مدرب المنتخب و علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وعثمان بن علي العنبوري مساعد المدرب وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس وكامل بن يوسف البلوشي مسؤول المهمات والمدلك السلوفاكي باولو.