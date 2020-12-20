ليون يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاً

ليون يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاًتصدر ليون الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً بفوزه 4-1 على مضيفه نيس في المرحلة الـ16 الليلة الماضية، فيما فشل مرسيليا بالفوز للمباراة الثانية تواليًا في غضون 4 أيام بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 امام ضيفه رينس.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد رفع ليون رصيده الى 33 نقطة بفارق نقطة عن ليل و2 عن فريق العاصمة، إلا أن تعادلًا بين الأخيرين سيعيد ليل الى الصدارة بفارق الاهداف عن ليون، فيما بقي مرسيليا في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي (32 من ركلة جزاء)، تينو كاديويري من زيمبابواي (39)، الكاميروني كارل توكو ايكامبي (63) وحسام عوار (73) أهداف الضيوف، فيما أحرز أمين غويري هدف اصحاب الأرض (43).

وهذا الفوز التاسع لفريق المدرب رودي غارسيا مقابل 6 تعادلات وخسارة وحيدة في الدوري هذا الموسم كانت في المباراة الافتتاحية من الموسم امام مونبلييه.

في المباراة الثانية، سجل الياباني يوتو ناغاتومو هدفًا بالنيران الصديقة للضيوف (20) قبل أن يعادل فلوريان توفان لأصحاب الارض (44) على ملعب فيلودروم.

وفي مباراة سابقة، أسقط متز ضيفه لنس بنتيجة 2-صفر بهدفي السنغالي أوبا نوغات (30) والجزائري فريد بولحية (90+4).. ورفع متز رصيده الى 23 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن لنس السابع.