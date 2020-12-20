عروض فرنسية .. الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ان لجنة الكرة بالنادي قامت برفض العروض الفرنسية التي وصلت لمصطفى محمد مهاجم الفريق من ناديي نانت وسانت ايتيان في ظل حاجة النادي لخدمات اللاعب.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة بالنادي ستعقد جلسة مع مصطفى محمد لإخطاره برفض رحيله وتعديل عقده في الفترة المقبلة في ظل حاجة الفريق له.

وكان اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن لجنة الكرة بالزمالك رفضت التفريط في خدماته لحاجه الفريق له.

واعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.

وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا و حسين السيد نائبا للرئيس وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا و إيهاب يكن منسقا عاما.

ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

و تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد.