أسرع هدف في تاريخ الدوريات الأوروبية.. مهاجم ميلان يسجل في ساسولو بعد 6 ثوان ..شاهد

أحرز البرازيلي رافاييل لياو، مهاجم فريق ميلان، أسرع هدف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، في شباك نظيره ساسولو في الدوري الإيطالي.
"لياو" أحرز الهدف الأول لـ ميلان بعد 6.7 ثانية فقط من انطلاق المباراة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.
وأحرز لياو الهدف بعدما أرسل له التركي تشالهانجلو تمريرة رائعة وضعته في موضع انفراد أمام مرمى ساسولو، ليسكن الكرة شباكهم بعد 6 ثوانٍ فقط من انطلاق المباراة.
ويعد هدف لياو هو الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي، إضافةً إلى أنه الهدف الأسرع في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، فهو الهدف الوحيد الذي تم تسجيله في زمن أقل من 7 ثواني، متفوقًا على هدف لورينتي لاعب بلد الوليد الإسباني الذي أحرز هدفًا بعد مرور 7.3 ثانية.
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