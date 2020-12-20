وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومطروح يشهدون الندوة التثقيفية الأولى لمبادرة «مصر بلا غرقى» بشرم الشيخ

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية الأولى لمبادرة "مصر بلا غرقى"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك بحضور كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والعربى للغوص والإنقاذ، والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء، ومندوبى المحافظات الحدودية، وعدد من تلاميذ المدارس بمدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "مصر بلا غرقى"؛ أخذت اهتمامًا كبيرًا جدًّا من القيادة السياسية بمصر، وبتوجيه رئاسي بأن يشارك كافة القيادات التنفيذية بالدولة لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح "صبحى"، أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة وكافة المسطحات المائية، والتأكيد على توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية والتوسع فى تنظيم الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه مهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكبير لهذا المحفل الرياضي الكبير، بحضور ومشاركة عدد كبير من الرياضيين بالمحافظات الحدودية، والتي أصبحت لها عظيم الأثر في نفوس كافة المشاركين، مؤكدًا نجاح أولمبياد المحافظات الحدودية في ترسيخ فكر وثقافة الممارسة الرياضية.

من جانبه، وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة لاختيار شرم الشيخ مدينة السلام، فى هذا التجمع الرياضي الكبير ، مطالبا بأن يكون هناك تجمعات لتبادل الخبرات.

وشدد فودة على أهمية المبادرة من خلال وجود شواطئ بجنوب سيناء بمقدار 600 كيلو شواطئ تتبع محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير والاتحاد المصري للغوص والانقاذ من اجل نشر أهداف هذه المبادرة والاهتمام بها.

وفي السياق نفسه، قال الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص، أن بعض كليات التربية الرياضية، توجد فيها مادة "الإنقاذ" وأصبحت مادة تخصص، مطالبا بتعميمها في كل الكليات، وضرورة تنظيم ندوات تثقيفية فى الكليات النظرية.

وطالب "الشاذلى"، بتكثيف الدورات التدريبية فى الأندية ومراكز الشباب، لتصبح مصر بلا غرقى خلال عامين وتوجه بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة على اهتمامه بالمبادرة وكافة أنشطة الاتحاد.

كما عرض الدكتور حازم الروبي، منسق عام المبادرة الخطة الزمنية للمبادرة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ انطلاق المبادرة.

وعرض الدكتور محمد عبدالجواد مدير هيئة الإسعاف بجنوب سيناء الخطوات الأساسية للانعاش القلبي الرئوي لحالات الغرقى.