ميلان يفوز على ساسولو.. وإنتر ينتصر على سبيزيا في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على نظيره ساسولو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

رافاييل لياو أحرز الهدف الاول لـ ميلان بعد 6.7 ثانية فقط من انطلاق المباراة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.

وأحرز لياو الهدف بعدما أرسل له التركي تشالهانجلو تمريرة رائعة وضعته في موضع انفراد أمام مرمى ساسولو، ليسكن الكرة شباكهم بعد 6 ثواني فقط من انطلاق المباراة.

ويعد هدف لياو هو الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي، إضافة إلى أنه الهدف الأسرع في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، فهو الهدف الوحيد الذي تم تسجيله في زمن أقل من 7 ثواني، متفوقًا على هدف لورينتي لاعب بلد الوليد الإسباني الذي أحرز هدفًا بعد مرور 7.3 ثانية.

وأضاف ساليميكيرس الهدف الثاني لـ ميلان في الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة رائعة من ثيو هيرنانديز.

وقلص بيراردي الفارق لـ ساسولو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 89، لكنه لم يمنع الميلان من تحقيق نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 31 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، فاز فريق إنتر على نظيره سبيزيا بهدفين مقابل هدف.

أشرف حكيمي افتتح التسجيل لـ إنتر في الدقيقة 51، قبل أن يضاعف زميله البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لفريقه في الدقيقة 71 بهدف ثان من ضربة جزاء.

وأحرز بيكولي هدفًا لسبيزيا في الدقيقة 94، لم يغير من هوية الفائز بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر 30 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.