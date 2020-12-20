ليستر سيتي يفوز على توتنهام بثنائية ويصعد للمركز الثاني في البريميرليج

فاز فريق ليستر سيتي على نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبادل الفريقان الاستحواذ على مجريات الشوط الأول، وأضاع هاري كين أخطر فرص المباراة حتى الآن بعدما تلقى عرضية رائعة من الكوري الجنوبي سون هيونج مين لكن رأسيته جاورت مرمى ليستر في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تحصل ليستر سيتي على ضربة جزاء بعد عركلة سيرجي أورييه لـ فاردي، ليسجلها الأخير بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الثعالب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضاعف توبي ألدرفيرلد من معاناة فريقه توتننهام بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، بعدما حول رأسية فاردي لهدف بالخطأ في مرماه، ليحقق الثعالب نقاط المباراة الثلاثة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 27 في المركز الثاني، وتوقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: لوريس الدفاع: ألدفريلد - داير- أورييه - ريليجيون الوسط: سيسوكو - هوبيرج - لو سيلسو الهجوم: سون هيونج مين - كين - ندومبيلي

بينما يدخل فريق ليستر المباراة بتشكيل كالتالي :