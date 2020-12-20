باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - ابدي المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، موافقته على رحيل مدافع الفريق محمد عبدالسلام، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب محمد عبدالسلام من إدارة نادي الزمالك، الرحيل علي سبيل الإعارة خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم، من أجل المشاركة بصفة مستمرة.

ويُعد محمد عبدالسلام في الترتيب الأخير من حيث الأولوية في المشاركة مع الزمالك، حيث لا يشارك إلا نادرًا.

ويريد صاحب الـ 23 عامًا الرحيل عن الفريق بحثًا عن المشاركة بإستمرار، خاصة وأنه ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي، ومن الصعب أن يشارك مع المنتخب القومي في أولمبياد طوكيو، في حال استمر على عدم مشاركته مع الزمالك.

وقدم عبدالسلام مردود جيد مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اقيمت في مصر في نوفمبر 2019، وتوجت بها الفراعنه، وتأهلت علي أثرها إلي أولمبياد طوكيو 2021.