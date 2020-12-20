الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يتقدم على ليدز برباعية في شوط أول مجنون

تقدم مانشستر يونايتد على ليدز بأربعة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

سكوت ماكتومناي أحرز هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين الثانية والثالثة بعد تلقيه تمريرتين من برونو فيرنانديز في الهدف الأول، وأنتوني مارسيال في الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 20 أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بتسديدة قوية، قبل أن يسجل ليندولف الهدف الرابع في الدقيقة 37.

وأحرز كوبير هدف تقليص الفارق لـ ليدز في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف.