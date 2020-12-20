بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الاتحاد السكندري في يناير المقبل.
جاء ذلك عقب تألق رزاق سيسيه في صفوف الاتحاد السكندري على مدار أربع سنوات متتالية منذ إعارته لصفوف زعيم الثغر.
وكشف مصدر مسئول بنادي الاتحاد السكندري، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، عن موقف مجلس الإدارة من إنهاء إعارة رزاق سيسيه في يناير المقبل والعودة إلى صفوف نادي الزمالك.
وأكد المصدر، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، أعرب عن تمسكه التام باستمرار تواجد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي وفقًا للاتفاق المبرم بين الناديين؛ على إعارة اللاعب للموسم الرابع على التوالي داخل صفوف زعيم الثغر.
وأشار إلى رغبة مجلس إدارة الاتحاد السكندري في التفاوض مع نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.
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