نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحسم موقفه من التخلي عن نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي حسم موقفه من أحد نجوم خط الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتصارع عليه أندية الدوري الإيطالي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي يرغب بقوة في التعاقد مع جيرو منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان بدأ مؤخرًا في مطاردة جيرو أيضًا حتى يكون بديلًا لنجم هجوم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء الموسم الحالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن إستراتيجية تشيلسي تجاه جيرو تغيرت مؤخرًا، حيث قرر مسئولو الفريق اللندني عدم بيع نحمه الفرنسي حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

وألمح الموقع الإيطالي أن موقف النجم الفرنسي أيضًا تغير بعد أن تألق في الآونة الأخيرة وأصبح يحصل على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات برفقة تشيلسي.