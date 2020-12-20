نادي الاعلاميين تحت 17 سنة يفوز 4-2 على الشيخ زايد بدوري القطاعات

فاز فريق نادي الإعلاميين لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة اليوم الأحد على فريق نادي الشيخ زايد ٤-٢ والتي أقيمت بملعب نادى الإعلاميين بالسادس من أكتوبر

وتألق كل من اللاعبين عمرو عبداللطيف وأحرز هدفين وإبراهيم رجب وطارق محمدعبدالجيد وأحرز محمد صبحى هدف وامام حمدى هدف.

ويذكر أن فريق الإعلاميين استطاع الفوز فى أولى مبارياته فى المجموعة الثالثة على فريق أبو النمرس بهدفين دون مقابل ليتصدر الإعلاميين مجموعته.

وأعرب الكابتن أسامة مصطفى، المدير الفني للإعلاميين، عن سعادته بتحقيق الفوز الثاني في المجموعة وبخاصة أمام فريق قوي"الشيخ زايد".

وأضاف سعيد بتصدر جدول الترتيب فى المجموعة والتى تشهد تنافس شرس بين الإعلاميين وحدائق الاهرام على قمة المجموعة الثالثة للصعود للقطاعات.

وأشار إلى أن الفريق يحظي برعاية طارق الشرباصي، رئيس مجلس إدارة نادي الإعلاميين وقيادة الجهاز الفنى للفريق أسامة إبراهيم عضو مجلس الإدارة المشرف العام على قطاع الناشئين والبراعم ، وك أسامة مصطفى المدير الفنى ك مصطفى كيشو مدرب عام ، ك سيد عبد الفتاح مدير ادارى ، ك شريف حسنى مدرب حراس مرمى.

وسيلتقي نادى الإعلاميين فى المباراة القادمة مع نادى الدقى فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى، ويعقبه لقاء مع بشتيل فى السابع والعشرين من ديسمبر الجارى وفى الختام اللقاء المرتقب مع حدائق الأهرام فى الثالث من يناير المقبل.

ويضم نادى الإعلاميين نخبة من أفضل اللاعبين فى هذه المرحلة العمرية ويتطلع فى الحصول على المركز الأول في مجموعته.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن "فرع الجيزة" عن تصفيات مباريات القطاعات لمواليد 2003 تحت 17 سنة فى الموسم الرياضى 2020/2021 ، حيث وقع نادى الاعلاميين لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة فى المجموعة الثالثة والتى تضم بجواره أندية الشيخ زايد ، حدائق الأهرام ، أبو النمرس، بشتيل، الدقى.