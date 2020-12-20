بعد فوز هدف قفشة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. خالد الغندور لـ متابعيه: هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "هناك فرق بين حلاوة و جمال الهدف و قيمة الهدف يعني لو عايز هدف جميل له قيمة بطولة تختار هدف افشة لكن لو عايز اجمل هدف فيه كل المهارات السرعة و الترقيص و الشوط في مكان قاتل بلا تفكير هدف شيكا عالمي و هنا السؤال هي المسابقة معمولة لأجمل و احلي هدف و لا الهدف الاكثر قيمة".

اِقرأ أيضًا: وحصد هدف محمد مجدي 52.5 من أصوات الجماهير في الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل 47.5 من الأصوات لهدف شيكابالا، لاعب الزمالك، في المباراة النهائية أيضا. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، نهاية الشهر الماضي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد. وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا، علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

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