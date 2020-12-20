اكتسح فريق "2000" لكرة القدم بنادى سموحه مضيفه السكة الحديد بنتيجة 2/6، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب السكة الحديد، ضمن مباريات دورى المنطقة. سجل أهداف سموحه كل من: محمد اشرف "هدفين"، يحيي ياسر "هدفين"، يوسف اسامه، محمد على. يضم الجهاز الفني والإداري للفريق : الكابتن صلاح الناهى رئيس قطاع الكرة، الكابتن جمال ذكى نائب رئيس قطاع الكرة، الكابتن محمود صبحى رئيس قطاع الناشئين، الكابتن عبد البديع حماده مدير ادارى القطاع، الكابتن احمد عباس مدير فنى، الكابتن احمد عز مدرب عام، الكابتن محمد عبدالعال مدرب حراس مرمى، الكابتن محمد محروس اخصائى علاج طبيعى، الكابتن شادى غزال ادارى الفريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموحة 2000 يفوز على السكة بنصف دستة أهداف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.