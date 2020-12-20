طائرة سموحة "تحت 15 سنة" تتوج بكأس الإسكندرية

توّج فريق نادي سموحة للكرة الطائرة تحت 15 سنة ببطولة منطقة الإسكندرية، عقب تغلبه على المؤسسة العسكرية بنتيجة ٣/صفر، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم.

يشار إلى أن الفريق الواعد فاز بكل مبارياته فى البطولة ولم يخفق سوى فى مباراة واحدة.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على تكريم أبطال المنطقة وتسليمهم كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

يقود الفريق البطل :

الكابتن أحمد الماحى مدربا للفريق، الكابتن مصطفى العشماوى إداري، الكابتن إبراهيم الشاذلى أخصائي.