توّج فريق نادي سموحة للكرة الطائرة تحت 15 سنة ببطولة منطقة الإسكندرية، عقب تغلبه على المؤسسة العسكرية بنتيجة ٣/صفر، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم.
يشار إلى أن الفريق الواعد فاز بكل مبارياته فى البطولة ولم يخفق سوى فى مباراة واحدة.
وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على تكريم أبطال المنطقة وتسليمهم كأس البطولة وميداليات المركز الأول.
يقود الفريق البطل :
الكابتن أحمد الماحى مدربا للفريق، الكابتن مصطفى العشماوى إداري، الكابتن إبراهيم الشاذلى أخصائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة سموحة "تحت 15 سنة" تتوج بكأس الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.