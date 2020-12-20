وزير الرياضة يشارك في الندوة السياسية التثقيفية لأبناء المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الندوة السياسية التثقيفية فى مدينة شرم الشيخ ، لابناء المحافظات الحدودية، والتي اقيمت تحت رعاية اتحاد الاتحادات النوعية، والاتحاد المصري للثقافة الرياضية، على هامش الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأشاد صبحى بدور شباب المحافظات الحدودية، قائلا" الجد والاجتهاد في العمل هو السبيل لبناء الأوطان وتحقيق الأحلام والطموحات".

وأوضح أن وزارة الرياضة نفذت العديد من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، مطالبا الشباب بالتصدي للشائعات التي تحاول أن تنال من بلدنا أو من حجم المشروعات الكبيرة التي تحققت وتتحقق في عهد الرئيس السيسي.

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بدور وزير الرياضة في تحفيز الشباب ورعاية الأنشطة الشبابية مشيرا إلى أن المحافظات الحدودية لها دور مهم في الحفاظ على الوطن، و أن محافظة جنوب سيناء دائما ترحب بالشباب المشارك في الأنشطة المختلفة.

بدوره أوضح اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادى الجديد أن المحافظة بدأت عهدا جديدا من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد عدد من المشروعات التنموية لربط محافظة الوادي الجديد بباقي محافظات الجمهورية بشكل أفضل وأسهل.

في المقابل أشار اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح إلى دور وزير الرياضة في تنفيذ عدد من المشروعات الشبابية والرياضية في المحافظة، موجها الدعوة للشباب لزيارة مرسى مطروح لمعرفة معالم المحافظة عن قرب.

وأشاد اللواء خالد شعيب بمشاركة الشباب في أولمبياد المحافظات الحدودية، مؤكدا أن محافظة مرسى مطروح تؤدي دورها بشكل متميز في التنمية داخل المحافظة.