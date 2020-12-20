مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر يونايتد نظيره ليدز بفوزه عليه بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

سكوت ماكتومناي أحرز هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين الثانية والثالثة بعد تلقيه تمريرتين من برونو فيرنانديز في الهدف الأول، وأنتوني مارسيال في الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 20 أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بتسديدة قوية، قبل أن يسجل ليندولف الهدف الرابع في الدقيقة 37.

وأحرز كوبير هدف تقليص الفارق لـ ليدز في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز دانيال جيمس الهدف الخامس لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 66، أعقبه برونو فيرنانديز بالهدف السادس في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 73 أحرز دالاس الهدف الثاني لـ ليدز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز المانيو بنتيجة 6-2.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 26 في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الرابع.