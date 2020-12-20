فاجأ الإعلامي أحمد شوبير متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له مع الدكتور حسام الإبراشي دكتور العلاج الطبيعي.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" مع صديقي العزيز الدكتور حسام الإبراي في مركز العلاج الطبيعي، فترة اعداد جديدة للعودة للملاعب.
وكان شوبير حارس مرمى في صفوف النادي الأهلي، ومنتخب مصر، وخاض العديد من المبارايات الهامة التي حقق خلالها إنجازات عديدة صنع منها اسم كبير في الساحة الكروية.
ويعمل شوبير خلال الفترة الحالية في العمل الإعلامي كمحلل ومعلق ومقدم برامج عبر فضائية اون تايم سبورت.
ويلعب مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير في صفوف النادي الاهلي، صاعد الى الفريق الأول كحارس ثالث بعد محمد الشناوي و علي لطفي حارسا القلعة الحمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد شوبير في مركز علاج طبيعي ويعلق: فترة إعداد جديدة للعودة للملاعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.