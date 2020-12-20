زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إيبار

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي ضد إيبار في الليجا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الإسباني.

محمد يوسف

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