الرياضة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إيبار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي ضد إيبار في الليجا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 26 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: ميندي وراموس وكارفخال وفاران.

وفي الوسط: لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس.

وفي الهجوم: رودريجو وفاسكيز وكريم بنزيما.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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