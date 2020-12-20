نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إيبار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي ضد إيبار في الليجا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الإسباني.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 26 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
كورتوا في حراسة المرمى.
وفي الدفاع: ميندي وراموس وكارفخال وفاران.
وفي الوسط: لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس.
وفي الهجوم: رودريجو وفاسكيز وكريم بنزيما.