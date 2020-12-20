نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مدة غياب تريزيجيه عن أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن مدة غاب الجناح المصري الدولي محمود حسن تريزيجه، نجم أستون فيلا، عن الفريق، عقب تعرضه للإصابة.

وتعرض تريزيجيه لإصابة على مستوى الركبة مؤخراً، من المقرر أن تبعده عن الملاعب حتى بداية عام 2021.

وذكرت صحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، أن تريزيجيه يعانى من إصابة قوية على مستوى الركبة، يغيب على أثرها فترة قد تصل إلى 3 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن دين سميث، المدير الفنى للفريق، أعلن عدم جاهزية تريزيجيه لخوض المباريات المقبلة، والتى ستشهد ملاقاة وست بروميتش فى الجولة الـ14، قبل أن يواجه كريستال بالاس ومن بعده تشيلسى.

وأوضحت الصحيفة أن غياب الدولى المصرى سيشكل أزمة كبيرة للفريق، خصوصا أنه أحد العناصر الأساسية فى والمؤثرة فى حسابات مدرب أستون فيلا، منذ بداية مشواره فى البطولة المحلية هذا الموسم.