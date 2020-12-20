نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار 20/12/2020 ومفاجأة تنتظر الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار 20/12/2020، يقابل ريال مدريد اليوم نادي ايبار في اطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، تنقل قناة بي ان سبورت البث المباشر والحصري للدوري الإسباني لكرة القدم في شمال افريقيا والشرق الأوسط، يدخل الريال اللقاء وهو في المركز الثالث في البطولة برصيد 26 نقطة، وكان قد فاز ب 8 مواجهات وخسر فى 3 ، ويحاول زيد الدين زيدان تصدر بطولة الدوري وتخطي أتلتيكو مدريد المتصدر حاليا، ويذكر أن الريال قد فاز على ايبار من قبل في 10 مباريات سابقة، وتعادل مرة وخسر مرة، سجل ريال مدريد في ايبار 32 مرة بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

مفاجأة الدوري الإسباني كانت احتمال انتقال محمد صلاح قريبا الى أتلتيكو مدريد ولكن هذا الخبر لم يتم تأكيد حتى الأن، حيث جاء في مجلة إسبانية شهيرة باقتراب مجيئ الفرعون المصري ليشعل الدوري الإسباني من جديد بعد خسارته النجم العالمي كريستيانو رونالدو بعد انتقال الى يوفنتوس الإيطالي، وتعرف على سبب غياب محمد صلاح على مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم.

تنطلق مباراة ريال مدريد وايبار في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم 20/12/2020، وتنقل المباراة قنوات بي ان سبورت 1 على قمر سهيل سات، ويعلق على المباراة سوار ذهب.

وسنقوم بمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد على بى ان سبورت ووضع تحليل المباراة هنا كتابيا حتي يتسنى للجميع معرفة أحداث اللقاء.