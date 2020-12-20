يونايتد يكتسح ليدز ويواصل الاقتراب من فرق المقدمة
نصب مانشستر يونايتد السيرك لضيفه ليدز يونايتد، بعدما حقق فوزا كاسحا 6 - 2 على منافسه اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.
ارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين توقف رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.
أحرز يونايتد ثنائية مبكرة عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقتين الثانية والثالثة، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز والسويدي فيكتور لينديلوف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 20 و37. قلص ليدز الفارق بهدف عن طريق ليام كوبر في الدقيقة 42، لكن دانييل جيمس وبرونو فيرنانديز أضافا الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 66 و70 من ركلة جزاء على الترتيب، قبل أن يسجل ستيوارت دالاس الهدف الثاني لليدز في الدقيقة 73.
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