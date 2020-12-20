أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينفذ تدريبات علاج طبيعي وتأهيلي بعد شكواه من الآم في الركبة.

يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لعملية جراحية غدًا الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تخلف اللاعبين، رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.

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