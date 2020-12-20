نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، ملف الراحلين وصفقات الميرنجي الجديدة لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
زيدان يرفض عودة جاريث بيل
تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، المعار إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض مقترح عودة النجم الويلزي جاريث بيل من الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي مقتنع بفكرة بيع جاريث بيل في الميركاتو الصيفي المقبل، للاستفادة من قيمة بيعه بضم صفقات جديدة.
وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المدرب الفرنسي يحلم بالحصول على خدمات كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.