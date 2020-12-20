زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، ملف الراحلين وصفقات الميرنجي الجديدة لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زيدان يرفض عودة جاريث بيل

تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، المعار إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض مقترح عودة النجم الويلزي جاريث بيل من الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي مقتنع بفكرة بيع جاريث بيل في الميركاتو الصيفي المقبل، للاستفادة من قيمة بيعه بضم صفقات جديدة.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المدرب الفرنسي يحلم بالحصول على خدمات كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.