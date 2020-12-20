نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية بالجولة الرابعة لمجموعة القاهره بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المرتقبة :



1- بنها مع الشمس



يخوض فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي موقعة كروية مرتقبة أمام فريق الشمس بقيادة أحمد علي، إذ يملك الفريقان 7 نقاط بعد فوز بنها على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، وفوز الشمس على ظوخ بهدفين نظيفين.



2- البلاستيك مع مصر للتأمين



وفي مواجهة أخرة من من العيار الثقيل يلعب فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده.



يدخل البلاستيك اللقاء برصيد 5 نقاط بالمركز الرابع، بعد فوزه على فريق سراى القبه برباعية نظيفة، بينما التأمين بالمركز

التاسع برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من بنها بهدفين مقابل هدف.



3- قليوب مع اتحاد الشرطة



يلتقي فريق قليوب بقيادة هشام السيد مع اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيدـ يدخل قليوب اللقاء في المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة بعد هزيمته من الأميرية بهدفين مقابل هدف، بينما فريق الشرطة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر بعد تعادله مع فريق العبور بدون أهداف.



4- العبور مع الغابة



يلعب العبور بقيادة عطية السيد مع الغابه بقيادة عمرو الدالى، ويملك الفريقان 4 نقاط، حيث شهدت الجولة السابقة، تعادل الغابه مع اسكو والعبور مع اتحاد الشرطة بدون أهداف.

5- شباب طوخ مع الأميرية



يواجه فريق شباب طوخ بقيادة محمد خطاب فريق الأميرية بقيادة خالد سعد.



يدخل فريق طوخ اللقاء برصيد 4 نقاط في المركز السابع هزيمته من الشمس بهدفين دون رد، بينما الأميرية في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق قليوب بهدفين مقابل هدف.

6- اسكو مع بهتيم

يستضيف فريق اسكو بقيادة أشرف أبو رجيله فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان، حيث يحتل إسكو الترتيب السادس برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لبهتيم، الذي تعادل أمام المرج مؤخراً بدون أهداف.



7- ألماظة مع سراى القبة



يلتقي فريق ألماظة بقيادة جمال ترك مع فريق سراى القبه، ويحتل صاحب الأرض 4 نقاط في المركز العاشر بعد فوزه على فريق ايروسبورت بهدفين مقابل هدف بينما يتذيل سراى القبه الترتب بدون نقاط بعد هزيمته من فريق البلاستيك برباعية نظيفة.



8- المرج مع ايروسبورت



يواجه المرج بقيادة على سليمان نظيرة فريق ايروسبورت بقيادة هشام يكن، يدخل فريق المرج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق بهتيم بدون أهداف، بينما ايروسبورت في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد هزيمته من ألماظة بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 7 نقاط

2- الشمس7 نقاط

3- اتحاد الشرطة 7 نقاط

4- البلاستيك 5 نقاط

5- الغابه 4 نقاط

6- اسكو 4 نقاط

7- طوخ 4 نقاط

8- العبور 4 نقاط

9- مصر للتأمين 4 نقاط

10- ألماظة 4 نقاط

11- المرج 4 نقاط

12- بهتيم 3 نقاط

13- الأميرية 3 نقاط

14- ايروسبورت نقطتين

15- قليوب نقطة

16- سراى القبه بدون نقاط