نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة للإتصالات والمعادي والصف وأبو النمرس بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بدوري القسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي

1- الصيد والاتصالات

مواجهه من العيار الثقيل تجمع فريق

الصيد صاحب المركز العاشر بقيادة طارق حسن برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق البدرشين بهدف لمثله، بينما فريق الاتصالات متصدر المجموعة بقيادة هانى العقبي برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق بشتيل

بهدف نظيف.

2- القومى مع كسكادا

يستضيف فريق القومي وصيف المجموعة بقيادة حاتم حسن برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق أكتوبر برباعية نظيفة ، بينما فريق كسكادا صاحب المركز الرابع بقيادة محمد حسن برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق العياط بأربعة أهداف مقابل هدف.

3- المعادى مع جولدى

يلعب فريق المعادى صاحب المركز الثالث بقيادة على صقر برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق أبو النمرس بهدف نظيف، بينما فريق جولدى صاحب المركز الخامس بقيادة ابراهيم أبو زيد برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق الصف بهدفين مقابل هدف.

4- العياط مع البدرشين

يلتقي فريق العياط صاحب المركز التاسع بقيادة محمد كمونه برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من كسكادا برباعية مقابل هدف، بينما فريق البدرشين في المركز السادس بقيادة رأفت السيد برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق الصيد بهدف لمثله.

5- أوسيم مع أبو النمرس

يواجه فريق أوسيم متذيل المجموعة بقيادة مجدى بكر برصيد نقطة بعد هزيمته من جينيس برباعية نظيفة،

بينما فريق أبو النمرس في المركز الثامن بقيادة عمرو اسماعيل برصيد

4 نقاط بعد هزيمته من المعادى بهدف دون رد.

6- بشتيل مع جينيس

يستضيف فريق بشتيل صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد صابر برصيد نقطتين بعد هزيمته من الاتصالات بهدف، بينما فريق جينيس صاحب المركز السابع بقيادة محمد خميس برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق

أوسيم برباعية نظيفة.

7- مستقبل وطن مع 6 أكتوبر

يلتقي فريق مستقبل وطن صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع حلوان العام بدون أهداف، بينما فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس عشر بقيادة عبد الستار السيد برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق القومي برباعية نظيفة.

8- الصف مع حلوان العام

يلعب فريق الصف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة سيد غريب برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق جولدى بهدفين مقابل هدف، بينما فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد السيد برصيد نقطة بعد تعادله فريق مستقبل وطن بدون أهداف.

الترتيب

1- الاتصالات 9 نقاط

2- القومي 7 نقاط

3- المعادى 6 نقاط

4- كسكادا 5 نقاط

5- جولدى 5 نقاط

6- البدرشين 5 نقاط

7- جينيس 4 نقاط

8- أبو النمرس 4 نقاط

9- العياط 4 نقاط

10- الصيد 3 نقاط

11- مستقبل وطن 3 نقاط

12- بشتيل نقطتين

13- الصف نقطة

14- حلوان العام نقطة

15- 6 أكتوبر نقطة

16- أوسيم نقطة

