أستون فيلا يفوز على وست بروميتش 3-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح أنور الغازي التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف بيرتراند تراوري النتيجة لـ وست بروم في الدقيقة 84.

وأحرز الغازي الهدف الثالث لـ فيلا في الدقيقة 88 من ضربة جزاء مؤمنًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 22 في المركز التاسع، وتوقف رصيد وست بروميتش عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.

وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كورتني هوس، تايرون مينجز، مات تارجيت.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي، واتكينز.

خط الهجوم: تراوري، جريليش

ويغيب عن اللقاء محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة، بينما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.