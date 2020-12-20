نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب المنتخب يقدم تقريرا طبيا إلى اتحاد الكرة عما حدث للبعثة في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول، والمتواجد مع منتخب مصر للشباب، عن تقديمه تقريرا طبيا إلى اتحاد كرة القدم، عما حدث للبعثة في تونس.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "المسحة الأولي كانت 14 لاعب، ثم زاد العدد إلى17 لاعب وإصابة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تجنيٍ ضد منتخب مصر للشباب، المسحات التي ظهرت في تونس، تم التأكد منها بأنها إيجابية".

وواصل: "كان هناك دعم كبير ولو كان لنا حق سنحصل عليه، الوضع كان طبيًا يحتاج تقييم سواء باستكمال البطولة أو العودة إلى القاهرة، وفي النهاية تم اتخاذ القرار".

وأكمل أبوالعلا: "الطبيعي أن يكون هناك حالة أو اثنين، يعني أن هناك حدث نوع من التفشي بين اللاعبين، وكان يجب اتخاذ القرار"

وواصل الطبيب قائلا: "أحمد مجاهد تواصل معي منذ السفر إلى تونس، وقدمت تقريرًا بشكل رسمي إلى اتحاد كرة القدم عما حدث لمنتخب الشباب خلال رحلة تونس".

وزاد: "قدمت تقريرا عن الوضع الطبي فقط الذي كان موجود، وما يجب أن نفعله لتفادي ذلك".

وتابع: "جميع اللاعبين أجروا مسحة طبية هنا قبل السفر إلى تونس بـ24 ساعة وكانوا كلها سلبية، ولكن الفترة التي أقاموا فيها هناك تعرضوا للعدوى بفيروس كورونا".

وأضاف: "كرة القدم لم تتغير، سيكون فيها معسكرات وإقامة في الفنادق، يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية، معظم حالات اللاعبين مستقرة، ولا يوجد هناك أعراض تنفسية".

وأتم: "عندما وصلت إلى تونس، كان هناك 14 حالة، وظهرت بعض الأعراض عليهم، وهناك حالتين جديدتين ظهروا بعد العودة".