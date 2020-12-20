نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسئولو نادي الزمالك، مصير نجم الفريق مصطفى محمد، بعدما تلقى عرضين للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض مسؤولو نادى الزمالك العرضين المقدمان من قبل نادى سانت إيتيان ونانت الفرنسيين لضم مصطفى خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

وأخطرت لجنة الكرة بنادى الزمالك مصطفى محمد بقرار رفض العروض المقدمة لضعف المقابل المادى، وطالبته اللجنة بالتركيز مع النادى خلال الفترة المقبلة مع وعد بتعديل قيمة عقده كترضية لرفض العروض الاحترافية المقدمة له.