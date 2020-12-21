الزمالك يطلب 6 ملايين يورو للاستغناء عن مصطفى محمد في الصيف المقبل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادى الزمالك حددوا مبلغا قدره 6 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق في الصيف المقبل.
وأوضح عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" ،أن ذلك جاء بعد رفض عرض من سانت إتيان الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد "أن مسئولي اللجنة المعينة لإدارة شئون الزمالك، رفضوا فكرة بيع اللاعب في الشتاء، مفضلين بيعه في نهاية الموسم عقب المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو، لتسويقه بشكل أفضل والحصول على مقابل جيد نظير احترافه، علاوة على منح النادي فرصة للتعاقد مع مهاجم متميز لتعويض غيابه".
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