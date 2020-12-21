الأهلي: شفاء زوجة وابنة موسيماني من كورونا وهذا موقف الثلاثي المصاب

قال محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أصبح بصحة أفضل وخضع لمسحة وننظر نتيجتها صباح الإثنين.
وأكد محمد شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "زوجة موسيماني وابنته تعافوا من فيروس كورونا وغادروا المستشفى".
وتابع: "موسيماني صحته تحسنت بشكل كبير وننتظر نتيجة مسحته".
وكشف شوقي، حالة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد شوقي أن محمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة، وعمرو السولية لا يعانوا من أعراض كورونا".
وتابع: "الثلاثي في الحجر الصحي في منازلهم ولا يعانوا من أي أعراض للفيروس وصحتهم جيدة ولكن هناك مسحات متكررة للإطمئنان على سلامتهم".
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