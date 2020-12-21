نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض عرض إحتراف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد خارج صفوف نادي الزمالك في الوقت المقبل.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب كبير وأفضل المهاجمين في مصر ورحيله سيكون بعد دراسة كبيرة".

وتابع: "رفضنا عرض احتراف مصطفى محمد في فرنسا وننتظر عرض يليق باللاعب والنادي، ومصلحة النادي الأول ثم مصلحة اللاعب والوضع الحالي شائك، فلدينا مهاجمين فقط وهم مصطفى محمد وعمر السعيد وليس من المنطقي رحيله في ظل الارتباطات الكثيرة لنادي الزمالك من بطولات محلية وقارية".