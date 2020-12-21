نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء مراسم قرعة دورى منطقة بنى سويف للمينى فوتبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة بنى سويف للمينى فوتبول مراسم إجراء قرعة دورى المناطق للميني فوتبول المؤهلة للدورى المصرى الممتاز الأول للمينى فوتبول وذلك بحضور ممثلي مجلس ادارة المنطقة ومندوبي الفرق المشاركة .

وخلال الحفل حرص الدكتور ياسر شلبي رئيس مجلس إدارة المنطقة على الترحيب بمندوبي الأندية ومراكز الشباب المشاركة بالدورى وتثمين مجهودات الدولة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول على نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء و اكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب.

كما أبدى رئيس مجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول شكره لمحافظ بنى سويف ومسوؤلى مديرية الشباب والرياضة على ما يبذل تجاه النهوض بالرياضة بالمحافظة بصفة عامة

فيما استكملت فعاليات الحفل بإجراء مراسم القرعة والتى اشرف على تنفيذها رجب محمود عضو مجلس إدارة المنطقة والمشرف على لجنة المسابقات .

وحرص محمود سيلمان نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة وأحمد عبد المجيد المدير التنفيذى على شرح كافة التعليمات الخاصة بالبطولة والتأكيد على أهمية اتباع القواعد الرياضية الأخلاقية السليمة ، كما حرص وائل عبد العال عضو مجلس الإدارة والمشرف على لجنة الحكام على شرح كافة المواد المهمة والتنبيه على ضرورة اتباع تعليمات الحكام بالمباريات .

وتم إجراء القرعة لعدد 9 فرق مشاركة حيث ضمت المجموعة الاولى كلا من فرق ( نجوم مصر ، عاملين اهناسيا، الحكامنة

، كوم الرمل ، قمبش )

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق ( بلفيا ، دشطوط ، العبور ، بنى هارون )

كما حضر شارك فى تنظيم مراسم الحفل حاتم القلاوى المدير الفنى للمنطقة احمد عبد العظيم امين صندوق المنطقة وصابر معروف ومحمد الحسينى وكريم مصباح أعضاء مجلس الإدارة.