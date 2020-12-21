سيد عبد الحفيظ يطمئن على إجراءات إقامة الأهلي في نيامي

وتابع عبد الحفيظ إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء اليوم.
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