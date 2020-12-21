سفير مصر بالنيجر يستقبل بعثة الأهلي في المطار

حرص السفير نبيل مكي، سفير مصر بالنيجر، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء اليوم، واطمأن على كل إجراءات خروج البعثة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار نيامي بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي الموجودة في النيجر كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.