وقال البرنس عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "مصطفى محمد يملك طموحا كبيار ويرى دائما محمد صلاح أمام عينيه.
وأردف: ولكن الزمالك لابد ان نوفر بديلا أولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع في أزمة بالمنطقة الهجومية، قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين في مصر ، فلابد ان يكون القرار هادئا ومدروسا.
وكشف: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال امامه اولمبياد وفرصة كبيرة له أن يراه العالم اجمع.
وأتم: سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضي جميع الأطراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم يكشف موقفه من رحيل مصطفى محمد عن الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.