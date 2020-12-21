نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم يحذر لاعبي الزمالك من مواجهة جازيللي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بالزمالك، أن فريق جازيللي لديه أزمة في المسحة بسبب تأخر وصوله.

وقال قاسم خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "فريق جازيللي لديه أزمة في موعيد المسحة لإنه كان من المفترض وصولهم مساء الغد والمسحة كانت 10 صباحا".

وأكمل: "نتيجة المسحة بعد 24 ساعة، والمباراة ستكون ظهر يوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت".

وتابع: "الزمالك سيجري مسحة غدا، المواجهة ليست سهلة، خرجنا من قبل أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي".

وأتم قاسم حديثه قائلا: "لو كنا سافرنا تشاد كنا سندفع ضعف المبلغ الذي دفعه الفريق لكي يأتي إلى القاهرة".