نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والتي شهدت العديد من المباريات التي أدت إلي أشتعال المنافسة في القمة.

وكان أبرز التغييرات في الليجا لهذا الأسبوع هو تخلف ريال سوسيداد عن الجلوس على صدارة الترتيب بعد الوقوع أمام مضيفه ليفانتي 1-2، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث، ليغادر صراع القمة وتبدأ المعركة الجديدة بيت أتلتيكو مدريد وعدوه ريال مدريد.

وواصل أتلتيكو مدريد التربع على القمة الترتيب بعدما فوزه على إلتشي 3-1، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة، قبل أن يلحق به عدوه ريال مدريد بعد الفوز مساء أمس على إيبار بالنتيجة ذاتها، ليتساوى معه في النقاط بعد 14 مباراة خاضها، لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف.

ووقع برشلونة في فخ التعادل أمام فالنسيا 2-2 وارتفاع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، وذلك بعدما لحق غرناطة به بفوزه على ريال بيتيس 2-0، ليبقى خلف الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة الجولة الرابعة عشر كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد.. 29 نقطة

2 – ريال مدريد.. 29 نقطة

3 – ريال سوسيداد.. 26 نقطة

4 – فياريال.. 25 نقطة

5 – برشلونة.. 21 نقطة

6 – غرناطة.. 21 نقطة

7 – إشبيلية.. 20 نقطة

8 – سيلتا فيجو.. 19 نقطة

9 – قادش.. 18 نقطة

10 – أتلتيك بيلباو.. 17 نقطة

11 – خيتافي.. 16 نقطة

12 – ريال بيتيس.. 16 نقطة

13 – فالنسيا.. 15 نقطة

14 – إيبار.. 15 نقطة

15 – ليفانتي.. 14 نقطة

16- إلتشي.. 14 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس.. 14 نقطة

18- بلد الوليد.. 14 نقطة

19- هويسكا.. 11 نقطة

20 – أوساسونا.. 11 نقطة