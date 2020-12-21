نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، والتي شهدت العديد من الصراعات داخل جدول الترتيب.

تمكن ميلان من تعزيز صدارته للكالتشيو، بعد الفوز على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "مابي"، وذلك ليرتفع رصيد إلي 31 نقطة.

ثم جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه سبيزيا كالتشيو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوسيبي مياتزا".

ويأتي يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، عقب تغلبه مساء السبت على مضيفه بارما بأربعة أهداف دون رد، ثم فريق روما في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، عقب هزيمته أمام مضيفه أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر.

1 – ميلان – 31 نقطة

2 – إنتر ميلان – 30 نقطة

3 – يوفنتوس – 27 نقطة

4 – روما – 24 نقطة

5 – نابولي – 23 نقطة

6 – ساسولو – 23 نقطة

7 – أتالانتا – 21 نقطة

8 – لاتسيو – 21 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 20 نقطة

10 – سامبدوريا – 17 نقطة

11 – أودينيزي – 15 نقطة

12 – بينفينتو – 15 نقطة

13 – كالياري – 14 نقطة

14 – بولونيا – 14 نقطة

15 – بارما – 12 نقطة

16 – فيورنتينا – 11 نقطة

17 – سبيزيا – 11 نقطة

18 – تورينو – 7 نقاط

19 – جنوى – 7 نقاط

20 – كروتوني – 6 نقاط