رضا عبدالعال يهاجم اللجنة الخماسية السابقة بسبب منتخب الشباب

شن رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق هجومًا عنيفًا على اللجنة الخماسية لرئاسة اتحاد الكرة ( سابقًا ) برئاسة عمرو الجنايني. وأضاف عبد العال، في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أن التخبط الإداري من قِبَل اللجنة كان سببًا فيما حدث لبعثة المنتخب الوطني للشباب في تونس واختتم عبد العال ، ربيع ياسين لا يتحمل مسئولية ما حدث في تونس ، وعبد الستار صبري الأنسب لخلافته.

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